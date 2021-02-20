Ни одного региона Казахстана не осталось в "красной" зоне по COVID-19

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 февраля предоставил Минздрав РК, передает zakon.kz.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Ранее сообщалось о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 в Казахстане: за прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания (всего 206 652), выздоровели от коронавируса 860 человек (всего 190 610).