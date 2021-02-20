Самосвал стоимостью 20 млн тенге угнали в Нур-Султане

Пятеро подозреваемых в возрасте от 40-ка до 55-ти лет совершили угон грузового автомобиля марки Shacman 2019 года выпуска, стоимостью 20 млн тенге, передает zakon.kz.

На канал "102" обратился директор ТОО, который сообщил, что в ночное время с территории строительного объекта пропал самосвал. Установлено, что 48-летний подозреваемый, ранее работая в ТОО и предоставляя свои грузовые автомашины для эксплуатации, задумал угнать грузовик марки Shacman. Для осуществления преступного умысла он привлек к похищению своих знакомых. В ночное время, пробравшись на территорию строительного объекта, они похитили грузовую автомашину. Скрываясь с грузовиком, похитители поменяли номерной знак машины, сняв его с другого аналогичного грузовика. пресс-служба ДП Нур-Султана

Полицейские провели обход всех пригородных сел, проверили все крупные стоянки транспорта, однако поиски не дали результатов.

По словам начальника Управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрия Демидова, позднее оперативникам все-таки "удалось напасть на след".

Установлено, что злоумышленники, заметая следы, перегнали грузовик в село Монастырка, где в течение недели держали его в ангаре. В последующем перегнали транспортное средство в город Аркалык, где она была разобрана и частично распродана по запчастям, - рассказал он.

В ведомстве уточнили, что половина разобранных деталей автомашины были изъяты полицейскими у жителя Аркалыка, который по просьбе подозреваемых разобрал его за крупное денежное вознаграждение.

В настоящее время все подозреваемые в похищении грузового автомобиля марки Shacman задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, - добавили в столичном ДП.

Фото: ДП Нур-Султана