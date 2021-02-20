Мешок марихуаны нашли полицейские Туркестанской области

Полицейские задержали автовладельца с мешком марихуаны, передает zakon.kz.

В дежурную часть Тулькубасского РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей хранит у себя наркотические средства. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тулькубасского РОП остановили на дороге автомашину марки Nissan Primera. При обыске подозреваемого автовладельца оперативники обнаружили в машине и изъяли один мешок с содержимым, похожим на наркотического средства со специфическим запахом. Согласно экспертизе, изъятые наркотики оказались марихуаной общим весом около 1 кг. пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве отметили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и с какой целью мужчина хранил и перевозил с собой наркотики в крупном размере, - добавили в областной полиции.