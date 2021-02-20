На 50% планируют увеличить производство товарной рыбы в Атырауской области к 2030 году

В Атырауской области производство товарной рыбы планируют увеличить на 50%: с 10 тысяч тонн в 2021 году до 15 тысяч тонн к 2030 году. Такие данные были озвучены на совещании по развитию рыбного хозяйства региона, которое прошло под председательством министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, передает zakon.kz.

По данным МЭГПР РК, было озвучено, что в рамках региональной Программы развития рыбного хозяйства к 2030 году запланировано увеличить объем промыслового вылова рыбы с 13 тысяч тонн до 25 тысяч тонн за счет наращивания морского рыболовства в Каспийском море, а экспорт рыбной продукции - с 6 тысяч тонн до 25 тысяч тонн.

В текущем году в Атырауской области действующими хозяйствами планируется вырастить 10 тонн товарной рыбы, что больше на 1,5 тонны, чем в 2020 году. К 2030 году данный показатель планируется увеличить до 15 тысяч тонн. председатель Комитета рыбного хозяйства министерства экологии МЭГПР РК Нариман Жунусов

Финансовый директор ТОО "СевКаспийФиш", относящееся к крупнейшему рыболовецкому предприятию ТОО "Имени Амангельды", Саламат Омаров проинформировал о запланированном производстве рыбной аквакультуры на 1 100 тонн в Курмангазинском районе Атырауской области на земельном участке общей площадью 850-900 га.

Мы планируем активно развивать аквакультуру. И принятая Программа по развитию рыбного хозяйства до 2030 года даст положительный стимул для создания центров аквакультуры в стране. Поддержка государства важна в этой работе, - сказал он.

Магзум Мирзагалиев отметил, что на сегодня перед рыбной отраслью страны поставлены масштабные задачи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском Послании народу Казахстана особо отметил важность развития рыбного хозяйства страны. При принятии системных мер планируется довести объемы выращивания рыбы в стране до 600 тысяч тонн. Также в планах – доведение экспорта рыбы до 300 тысяч тонн. Для эффективной реализации намеченных планов при министерстве создан отраслевой комитет, который, в первую очередь, будет принимать меры для обеспечения населения качественной и доступной рыбной продукцией и создания благоприятных условий для развития рыбоводства в стране, - сказал министр.

Кроме того, как отметили в ведомстве, регион занимает особое место в рыбном хозяйстве страны.

В Казахстане около 30% вылавливаемой рыбы приходится на Атыраускую область. На двух крупных рыбохозяйственных водоемах – реках Урал и Кигач, впадающих в Каспий, 20 природопользователей осуществляют свою деятельность, - заключил Магзум Мирзагалиев.

Министр экологии с рабочим визитом посетил Атыраускую область в целях разъяснения населению региона норм нового Экологического кодекса. В рамках визита глава ведомства посетил также садковое хозяйство ТОО "Каспий бекіресі лимитед" и Урало-Атырауский осетровый завод.