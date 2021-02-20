Увеличить число поездов в Костанай предложили в штабе региона

В ходе очередного заседания Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ Костанайской области были озвучены предложения по смягчению карантина. Их направят на республиканскую межведомственную комиссию для утверждения, передает zakon.kz.

Рассмотрев все внесённые предложения, Штабом поддержано решение вынести на Межведомственную комиссию по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции вопрос по возобновлению с 1 марта 2021 года курсирование поездов «Костанай-Алматы», «Костанай-Караганда» на ежедневной основе, и открытия всех железнодорожных станций по Костанайской области для посадки/высадки пассажиров, - сообщил в своем Instagram аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Кроме того, в ходе заседания глава региона поручил усилить работу мониторинговых групп по проверке соблюдения карантина.

Мониторинговыми группами с 1 января по 17 февраля 2021 года проведено 2949 рейдовых мероприятия, выявлено 323 нарушения карантинных мер. Также продолжается вакцинация медицинских работников, - написал аким.



