Сильные осадки, гололед и ветер: какая погода ожидает казахстанцев 21 февраля

20 февраля 2021, 16:05
Фото: pavlodarnews.kz

Прогноз погоды на 20 февраля предоставили в "Казгидромете", передает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке и юго-востоке сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель. РГП "Казгидромет"

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 17-22, местами 27 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Туркестанской области местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Павлодарской области ночью ожидается усиление ветра до 17 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.


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