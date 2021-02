Определилась чемпионка Australian Open

Японка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, сообщает zakon.kz.

В финале японка уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счетом 6:4, 6:2.

When @naomiosaka became our 2021 Women's Singles champion ????#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/Id3ZZhaJHh