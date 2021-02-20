Мажилисмены выразили соболезнования в связи с гибелью детей при пожаре в Жанатасе

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин от имени депутатов Мажилиса выразил глубокие соболезнования семье Абдумаликовых, потерявшей пятерых детей в результате пожара в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Нурлан Нигматулин от всего депутатского корпуса передал искренние слова поддержки и сочувствия, назвав случившееся огромной трагедией, которая болью отозвалась в сердцах и душах казахстанцев.

Глубоко потрясены известием о гибели детей, разделяем боль и горечь семьи, которую постигла такая невосполнимая утрата. отметил спикер Мажилиса