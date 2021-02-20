В Норильске обрушилась галерея на фабрике - есть погибшие

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (входит в "Норникель") частично обрушилась галерея дробильного цеха. Погибли три человека, сообщает zakon.kz.

В момент трагедии там находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно, четверых спасатели нашли под завалами. По пути в больницу один из пострадавших умер, передает ТАСС,

Поиски двоих, оказавшихся под завалами, продолжались всю ночь. Недавно стало известно, что спасти их не удалось.

Как сообщает МЧС РФ, обрушения произошли на площади около 1000 кв.м. Работы на месте проводятся в 3-х сменном режиме, регулярно объявляется минута тишины. Всего привлечено 195 человек, 57 единиц техники, из них от МЧС 107 человек, 17 единиц техники.

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть двух и более лиц.

По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ.