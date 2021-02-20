30 литров спирта в дверной обшивке - груз до колонии в ВКО не доехал

Осужденным одной из колоний в ВКО пытались доставить крупную партию спирта, сообщает zakon.kz.

30 литров препарата спрятали в дверных обшивках. Автомобиль, согласно договору, заезжал на территорию учреждения на ремонт в СТО, функционирующий на производственным участке учреждения.

Сотрудники учреждения, совместно с контролерами войскового наряда в/ч 6699, в ходе проведения досмотра автомобиля, обнаружили и изъяли в дверных обшивках запрещенные предметы: сотовый телефон с зарядными устройствами и наушниками, а также 20 бутылок емкостью 1,5 литра со специфическим запахом алкоголя. Изъятые вещества были направлены на ИСЭ. начальник Департамента уголовно – исполнительной системы по ВКО полковник полиции Джанболат Калетаев

Сотрудники учреждения совместно с контроллерами войсковой части и их служебными собаками, осуществляют проверку всех машин, заезжающих на территорию учреждения, в целях пресечения фактов проноса и переброса запрещенных предметов. пресс служба Департамента УИС по ВКО