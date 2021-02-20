Экс-глава канала "Муз-ТВ" посвятил песню Казахстану

Экс-глава российского канала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров опубликовал видеоролик, на котором исполняет песню на казахском языке, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Instagram, он написал, что посвящает песню Казахстану. По словам Давлетярова, этой композиции еще нигде нет, однако пообещал, что уделит ей место в своем альбоме.

Я всегда дорожу своими корнями: историческая родина, мои родители, моя семья — все это для меня очень важно. Я попросил моего друга, гениального композитора Рената Гайсина, написать для меня песню на казахском языке. Выражая свои эмоции, чувства и любовь через эту песню, я как будто возвращаюсь на свою историческую родину. Арман Давлетяров

Он передал огромный привет Казахстану, отметив, что в его сердце всегда хватит места для любви к двум странам: Казахстану и России.

В январе 2021 года Арман Давлетяров покинул пост генерального директора канала "Муз-ТВ". Но продолжил брать интервью у российских знаменитостей и выкладывать их на своем Youtube-канале.