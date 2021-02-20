Более 100 нарушений выявили мониторинговые группы Алматы за неделю

В период с 13 по 19 февраля мониторинговые группы Алматы работали в усиленном режиме. Всего было проверено 1051 объектов, выявлено 115 нарушений, сообщает zakon.kz.

В пятницу 19 февраля в городе зарегистрировано 18 нарушений, наложено штрафов на общую сумму 3 млн 369 тыс. тенге.

В состав мобильных групп входят сотрудники местной полицейской службы, специалисты акимата и представители палаты предпринимателей "Атамекен". Всего в городе действует 32 мониторинговые группы. пресс-служба ДСЭК города Алматы

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы сообщили о нарушителях, выявленных 19 февраля. Среди них:

салон красоты "Тифани" в Алатауском районе, где персонал находился без масок,

комплекс "Асылзат" в Алатауском районе, персонал без масок,

в магазине "Береке", отсутствовала разметка на полу (Алатауский район),

несмотря на запрет продолжал работу Лото-клуб по пр.Абая, 143,

бар "Boohouse", Алмалинский район,

кафе "Марго". Алмалинский район,

компьютерный клуб "TTandPS", Алмалинский район,

кафе "Финик", несмотря на решение суда о приостановлении деятельности, продолжало работу,

игровой клуб "Чикаго", несмотря на запрет деятельности объект функционировал,

игровой клуб "PS Park",

кафе "Ифтар", Ауэзовский район, Нарушение масочного режима

салон красоты "Бэлла", Бостандыкский район, нарушение масочного режима,

лаунж бар "OLOVO", Бостандыкский район, Нарушение режима работы и масочного режима,

комплекс "Мардин", Жетысуский район, нарушение масочного режима,

бургерная "Brotherhood", Жетысуский район, нарушение масочного режима,

рынок "Ялян", Жетысуский район, нарушение масочного режима,

магазин "Раушан", Медуеуский район, Нарушение карантинных мер,

компьютерный клуб "Hunter 3", Туркибский район, нарушение масочного режима,

магазин "Адия", Наурзбайский район, нарушение масочного режима.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в период с 1 января по 19 февраля проведено 694 проверок, охвачено 5394 объектов, выявлено 456 нарушений.

Составлено 472 протокола. Из них наложено на юридические лица 103 протоколов на сумму 37 261 260 тенге. За нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 369 протоколов, на сумму 16 233 105 тенге. За указанный период 44 материала переданы в суды, по 16 из них приняты решения.