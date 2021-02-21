Дочь Заворотнюк эмоционально высказалась о состоянии мамы

Анна Заворотнюк, дочь российской звезды Анастасии, опубликовала эмоциональный пост в Instagram, в котором рассказала о состоянии мамы, сообщает zakon.kz.

Пост она посвятила матери, которая борется с раком головного мозга. Девушка переживает, что ее атаковали вопросами на эту тему в социальных сетях.

Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели. пишет Анна

Пост она посвятила матери, которая борется с раком головного мозга. Девушка призналась, что ее атаковали вопросами на эту тему в социальных сетях.

Она жестко высказалась про участия в телешоу на эту тему и просит ее больше не беспокоить по этому поводу.

Мне надоели звонящие журналисты, надоели люди, которые пишут мне "у тебя же все в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться", надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью. Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему. И люди, которые этого не понимают и продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами тоже мне очень надоедают. Анна Заворотнюк

Боль, продолжила Анна, никуда не уходит и "огромная дыра в груди то становится меньше, то заполоняет все тело".

Фотографию, которую дочь Анастасии Заворотнюк прикрепила к посту, она назвала "моментом абсолютного счастья", а вот последние два года стали для нее самыми тяжелыми в жизни.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" не появляется на публике с 2018 года. Многие считают, что рак развился у Анастасии после того, как она сделала ЭКО, чтобы родить дочь третьему супругу Петру Чернышеву. Семья артистки не контактирует ни с кем из коллег, а о местонахождении Анастасии Заворотнюк мало что известно.