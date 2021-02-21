ВОЗ: Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 110 миллионов

С начала пандемии число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 миллионов, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом 20 февраля подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения или смерти, предоставляемые различными государствами. Так, более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили за прошедшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (168 687), на втором месте оказалась Европа (144 799), а на третьем — Юго-Восточная Азия (25 836).

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число заражений уже приблизилось к 111 миллионам, в мире зафиксировано 110 903 820 случаев. Более 2,45 миллиона человек умерли, еще более 62,5 миллиона излечились.

Наибольшее число зараженных CoViD-19 зарегистрировано в США — 27 628 834. Далее следуют Индия (10 977 387), Бразилия (10 030 626), Россия (4 151 984), Великобритания (4 095 273), Франция (3 499 305), Испания (3 121 687), Италия (2 780 882), Турция (2 624 019), Германия (2 378 883), Колумбия (2 212 525) и Аргентина (2 046 795).