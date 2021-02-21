Илон Маск высказался о цене биткоина

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Свое мнение он высказал в Twitter.

По словам Маска, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом.

Он добавил, что как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам.

"Учитывая все это, (цены на) биткоин и эфириум кажутся высоковатыми", - отметил он.

Самая популярная криптовалюта планеты 20 февраля установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за коин. С начала 2021 года биткоин подорожал более чем на 90%.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 млрд долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Так, только 16 февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тыс. долларов.

Читайте также:

Новый рекорд установил биткоин