Открытие об иммунитете к коронавирусу сделали ученые

У переболевших коронавирусом долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. Такой обнадеживающий вывод сделали в Медицинском университете Инсбрука, передает zakon.kz.

Как сообщает Euronews, в апреле и ноябре были обследованы жители австрийского горнолыжного курорта Ишгль - одного из эпицентров заражения в Европе. Спустя восемь месяцев большинство людей оставались невосприимчивыми к вирусу.

Мы использовали несколько различных процедур тестирования на антитела, чтобы получить максимально достоверные результаты. Выяснилось, что у 90% людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70% респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность. руководитель исследования Вегенер Борена

Ученые, опираясь на полученные данные, полагают, что до формирования коллективного иммунитета и возврата к прежней жизни не так далеко, как твердят скептики. Правда, не без оговорок.

При социальном дистанцировании, при некоторых мерах, которые не вредят человеку, и при вакцинации 40-50% населения, вернуться к в некотором роде нормальной повседневной жизни реально. Если случай Ишгля можно экстраполировать, применять в более широком масштабе. директор Института вирусологии в Медуниверситете Инсбрука Доротея фон Лаер

Отмечается, что подтверждением этому служит тот факт, что в сравнении с другими австрийскими районами в Ишгле вторая волна заражения не была такой сильной.

Из-за охвата столь продолжительного периода - в восемь месяцев - авторы называют свое исследование крупнейшим, из тех, что были посвящены изучению антител.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.