Названы продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

Какие продукты чаще всего вызывают аллергическую реакцию, передает zakon.kz.

Об этом в беседе с RT рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Самый распространенный эффект, который мы наблюдаем при пищевой аллергии, - это атопический дерматит или экзема. Наиболее часто их вызывают те продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу. То есть самыми распространенными аллергенами являются аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и разные аллергены рыбы. Каждый раз нужно индивидуально смотреть спектр аллергенов, - объяснил он.

Врач отметил, что сейчас подобная диагностика доступна, при этом наибольшее распространение все-таки получает реакция по крови.

То есть можно сдать кровь и сразу одномоментно выявить большинство аллергенов. Поэтому не надо гадать, надо обращаться к аллергологу. Само по себе лечение пищевой аллергии, с одной стороны, простое, с другой - сложное. Если полностью исключить из пищи причинно-значимый аллерген, то все симптомы исчезают, - пояснил иммунолог.

По его словам, сложность заключается в том, что некоторые пищевые аллергены настолько распространенные, что составить такую диету, чтобы человек не получал этот аллерген с пищей, бывает достаточно сложно.

Нужно привлекать профессиональных диетологов, которые помогли бы составить такую диету, - заявил врач.

При этом иммунолог объяснил, что есть понятие степени выраженности аллергии. Например, по словам эксперта, употребление цитрусовых фруктов может внезапно вызвать у некоторых людей крапивницу.

Люди пугаются, соответственно, сразу начинается поиск врача. Это более выраженная реакция, но она случается реже, чем на те продукты, которые я назвал. То же самое касается орехов. Орехи - достаточно сильный аллерген, но он редкий, - заявил врач.

Он также отметил, что еще одним из проявлений пищевой аллергии может быть нарушение работы пищеварительного тракта, но такая реакция может быть, наоборот, слабовыраженной, что затрудняет диагностику и поиск врача.

То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию, - заключил Болибок.