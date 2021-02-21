Россия и Казахстан ведут переговоры по поставкам самолетов SSJ-100 и МС-21. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его словам, на данный момент Россия не планирует "агрессивно выходить на внешние рынки" с экспортом самолетов, но тем не менее такая работа ведется, и в первую очередь РФ будет рассматривать рынки ЕАЭС.

Мы с Казахстаном сейчас ведем переговоры на эту тему (поставок авиатехники). Это касается МС-21 и SSJ-100, - отметил министр.

По его словам, пока о количестве и сроках поставок говорить рано.

Мы буквально недавно встречались с вице-премьером (Казахстана), с Романом Васильевичем Скляром, с ним говорили потенциально о заинтересованности и о постепенном переходе к предметным переговорам с потенциальным покупателем - одной из казахстанских авиакомпаний, - уточнил Мантуров.

С 2016 года погранслужба Казахстана использует один самолет SSJ-100 в VIP-комплектации.