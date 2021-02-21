Гибель пятерых детей: подробностями трагедии в Жанатасе поделились соседи

Соседи рассказали подробности трагедии в Жанатасе, которая унесла жизни пятерых детей, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", пожар унес жизни троих девочек и двух мальчиков. Самому старшему ребенку было шесть лет, а младшему на днях исполнилось семь месяцев. Дети отравились угарным газом. Спасти их пытались соседи. На своих автомобилях они повезли в больницу четверых малышей, но было слишком поздно. Тело еще одного ребенка позже обнаружили в квартире пожарные.

Я сидел в кухне, здесь толпа ходила, я думал, ребята опять бегают. Я вышел, здесь был дым полностью. Обратно зашел, оделся, фонарик взял, побежал на третий этаж. Хотел зайти, не мог зайти, там невозможно было зайти, дым такой. У них потолок тоже вот такой же, он горел, по-моему. сосед Садык Егембердиев

Другая соседка Алтынкуль Жамалбекова говорит, что ее "попросили дать влажное полотенце".

Подумала, хотят открыть дверь, а потом смотрю, у нас в подъезде уже вовсю дым. Одна из женщин зашла и вынесла двоих детей. Могу сказать, что семья молодая, благополучная. Родители не пьющие, дети всегда чистые ходили, ухоженные, - сказала она.

Семья жила в трехкомнатной квартире. Во время пожара отец был на работе в местной больнице, а мать вышла в магазин. Она учитель начальных классов, но сейчас в декретном отпуске.

Когда начался пожар, позвонила соседка, и она пришла туда где-то в течение 10-15 минут и дверь открыла сама. На сегодняшний момент мы ее не можем допросить, так как она выехала на похороны своих детей. С матерью работают психологи, специалисты. первый заместитель начальника ДП Жамбылской области Бахыт Ратаев

Отмечается, что подъезд многоэтажки, где произошла трагедия, огорожен специальной лентой. Пропускают только жильцов. Входную дверь в сгоревшей квартире опечатали. На месте происшествия дежурят полицейские и работают специалисты различных служб. Им предстоит выяснить точную причину случившегося.

По предварительным данным следствия и пожарно-технической службы, произошло возгорание легковоспламеняющихся материалов. Площадь пожара составила порядка 16 квадратных метров, дети отравились угарным газом, тела детей не повреждены, ожогов нет. заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности.

Семье, в которой произошла трагедия, местные исполнительные органы окажут необходимую помощь. Мы планируем отремонтировать их квартиру. Сейчас мы уточняем, в какой еще помощи они нуждаются. заместитель акима Сарысуского района Ерлан Имашев

Пятерых детей похоронили 20 февраля в селе Ушарал Таласского района.

19 февраля в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области произошла трагедия. В 15:15 в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже одного из микрорайонов города. В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Они остались без присмотра - отец был на работе, мать - вышла в магазин. Дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако спасти их не удалось, все пятеро скончались.

Позднее о трагедии высказался аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Он сообщил, что пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь и что вопрос находится на его личном контроле, а также выразил "соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей".

По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей. От имени главы государства соболезнования и слова сочувствия родственникам передал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.