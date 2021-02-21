В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления "британского" штамма COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала первую в России тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова, передает zakon.kz.

Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции, - приводятся слова Самойловой на сайте Росздравнадзора.

По ее словам, "тест-система, разработанная на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии, в ходе испытаний показала высокую эффективность и достоверность результатов".

Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления "британского" штамма коронавируса является большим успехом российских ученых, - заключила руководитель Росздравнадзора.