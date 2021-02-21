Казахстанский боец подписал контракт с BRAVE CF

Казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев подписал контракт с BRAVE CF, сообщает zakon.kz.

В настоящее время Алмабаев имеет серию из восьми побед подряд и может похвастаться профессиональным рекордом: 12 побед и только 2 поражения. Бывший временный чемпион M-1 Global, Алмабаев признался, что в дивизионе до 57кг BRAVE CF собрались мощные бойцы, но пообещал заявить о себе.

В наилегчайшем весе, который часто считается одним из самых недооцененных дивизионов во всем мире ММА, но который занимает видное место в BRAVE Combat Federation, Асу Алмабаев присоединится к таким бойцам, как Хосе "Shorty" Торрес, Дастин Ортис, Зак Маковски, Велимурад Алхасов и многие другие.

Справочно: BRAVE Combat Federation – один из крупнейших мировых промоушенов по смешанным единоборствам и самый быстрорастущий глобальный промоушен ММА.