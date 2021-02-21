Прогулку двух ослов по проезжей части, сняли на видео водители Алматы

В алматинских соцсетях появилось видео, на котором по проезжей части в Алматы невозмутимо шествуют два ослика, сообщает zakon.kz.

На кадрах узнаваем перекресток проспекта Райымбека и улицы Наурызбай батыра.

Животные, не обращая внимания на многочисленные автомобили вокруг, бодрой рысцой двигаются по дороге. За ними идет мужчина, по всей видимости, хозяин животных. В какой-то момент, он пытается согнать их на тротуар, но не особенно успешно, так как животные плохо его слушают, то сворачивают с проезжей части, то возвращаются на нее. Преследуя их, мужчина один раз упал.

В пресс-службе ДП УМПС на запрос по ситуации, ответило кратко: видео изучается, ему будет дана правовая оценка.