"Барыс" с крупным счетом проиграл "Сибири"

В последнем домашнем матче регулярного чемпионата астанинский "Барыс" уступил новосибирской "Сибири", сообщает zakon.kz.

Тренерский штаб "Барыса" решил не менять победный состав, так что на лед вышли те же хоккеисты, которые в четверг играли против "Автомобилиста".

Гости открыли счет в начале второго периода. Братья Ушенины организовали контратаку два в одного, и Владислав распечатал ворота Карлссона. В середине периода он же оформил дубль. Шайба Дмитрия Саюстова заставила тренерский штаб "Барыса" заменить Хенрика Карлссона на Дениса Каратаева, который дебютировал в КХЛ. пресс-служба ХК "Барыс"

Олег Ли пробил Каратаева в середине заключительной трети встречи. Чуть позже Данил Романцев довел счет до крупного. Точный бросок Никиты Михайлиса в большинстве позволил хозяевам уйти от сухого поражения.

23 февраля подопечные Юрия Михайлиса сыграют на выезде с "Ак Барсом".

"Барыс" – "Сибирь" 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

0:1 – 23:25 – Ушенин Вл. (Ушенин Вяч., Шашков)

0:2 – 30:10 – Ушенин Вл. (Шашков)

0:3 – 32:24 – Саюстов (Овчинников, Сетдиков)

0:4 – 51:42 – Ли

0:5 – 55:07 – Романцев (Гуркин, Алексеев)

1:5 – 56:24 – Михайлис (Линтуниеми) ГБ

Вратари: Карлссон (Каратаев, 32:24-60:00) – Красоткин