Американцам предрекли ношение масок до 2022 года

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что в целях защиты от коронавируса американцам, возможно, придется носить маски и в 2022 году, сообщает zakon.kz.

В эфире телеканала CNN, он объяснил, что меры по борьбе с распространением COVID-19 будут ослабляться по мере того, как все больше людей будут вакцинироваться.

Фаучи также отказался уточнять, когда американцам можно будет вернуться к обычному образу жизни, поскольку на это может повлиять большое число факторов, которые невозможно предсказать наверняка.

Я поддерживаю президента в мнении, что мы будем приближаться к нормальной ситуации с наступлением осени и зимы. Может, это будет не полностью, как это было в ноябре 2019 года, но это будет гораздо лучше того, что происходит сейчас. директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи