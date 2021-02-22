Специалист объяснил, как спасти смартфон после падения в снег

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал, как можно спасти смартфон, если он упал в снег, сообщает zakon.kz.

В интервью "Радио 1", он посоветовал максимально быстро достать смартфон из сугроба, стряхнуть снег и в первую очередь проверить, не появились ли на телефоне трещины.

Пусть большинство современных моделей смартфонов производятся сразу с защитой от воды, то есть – им не страшны такие падения в сугробы, даже если вода попадет на динамики и порты. Но если нарушена герметичность, гаджет необходимо сразу же отнести в ремонт. Но и отсутствие видимых повреждений не гарантирует защищенность смартфона, если он не новый и не защищен от влаги, предупредил эксперт.

Если же трещин нет, то, по словам Гриценко, можно не сильно волноваться, но все же лучше сразу отключить смартфон, снять чехол и попробовать максимально разобрать телефон, после чего постараться просушить гаджет.

Гриценко добавил, что можно взять на вооружение еще один полезный совет и оставить телефон в тарелке с рисом, однако, как уточнил эксперт, это вряд ли поможет, если в смартфоне много воды. Из-за большого количества влаги в устройстве начнутся процессы коррозии электронных компонентов, и смартфон выйдет из строя.

Эксперт подчеркнул, что включать телефон в сеть в первые часы после ЧП, а также использовать обогреватели и фены для сушки категорически нельзя.