Врач раскрыл опасность звона в ушах

Звон в ушах – тиннитус – может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, сахарный диабет и других, сообщает zakon.kz.

Об этом "Пятому каналу" рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

Так, спровоцировать тиннитус могут сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка, а также воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава.

Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон. Это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде — он начинает сильнее пульсировать, — объяснил Евдокимов.

По его словам, звон в ушах может вызвать и сахарный диабет, так как это заболевание поражает слуховые клетки и волоски, которые формируют нервный импульс.

Еще одной причиной шума в ушах может стать проблема шейного отдела позвоночника. Как объяснил врач, из-за остеохондроза также может возникать ангиоспазм или извитость сосудов, что приводит к повышению турбулентности крови.

Очень частая причина — это, конечно, ЛОР-патология. Это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть поражения слухового нерва, это могут быть поражения центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями, — сообщил специалист.

При этом спровоцировать тиннитус могут проблемы с артериальным давлением. По словам невролога, данным симптомом могут сопровождаться повышение или снижение давления, также его способен вызывать прием лекарственных препаратов.

Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.