Гражданин Таджикистана по ошибке устроил погром в доме посторонних людей

В Алматинской области полицейские задержали иностранца, разбившего окна и учинившего погром в чужом доме, передает zakon.kz.

16 февраля текущего года около 12 часов 40 минут в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение от 54-летнего жителя о том, что в его доме неизвестный, находящийся в сильном алкогольном опьянении, разбив окна, залез в квартиру и учинил погром. Разбил горшки с цветами, сковородку и др. посуду, причинив ощутимый материальный ущерб. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 1 УК РК "Хулиганство", - сообщили в полиции.

Выехавший на место происшествия дежурный наряд в составе участковых инспекторов полиции ОМПС Карасайского РУП задержал хулигана, которым оказался 42-летний гражданин Таджикистана, не имеющий при себе документов.

Подозреваемый, помещенный в приемник-распределитель после вытрезвления пояснил, что он в этот район ранее приезжал к своей знакомой, и, будучи сильно пьян, скорее всего, перепутал квартиру. Вину свою в содеянном осознает. После установления личности, ему будет избрана соответствующая мера пресечения, - отметили в ДП области.

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Проводится досудебное расследование.