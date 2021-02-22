Среди привившихся от COVID-19 казахстанцев нет заболевших

На 22 февраля порядка 20 тыс. казахстанцев получили российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, который сегодня получил вторую дозу вакцины "Спутник V", передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня порядка 20 тыс. граждан Казахстана привиты первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции. Среди них заболевших Covid-19 пока не было, - сказал он.

Главного санврача также спросили, готовы ли его члены семьи привиться вакциной от коронавируса.

Да, конечно. Из всех членов семьи подлежит вакцинации только старшая дочь, она студентка. Уже записалась, ждет очереди, - ответил Ерлан Киясов.

Вместе с главным санврачом вторую прививку от коронавируса получила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Первую дозу вакцины они получили 1 февраля. Вторая доза вводится на 21 день после первой.

Тамила Языкова, Нур-Султан