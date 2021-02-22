Казахстан улучшил позиции в глобальном индексе инноваций

В рейтинге стран по уровню инноваций Казахстан занял 77-е место из 131, сообщает zakon.kz.

Индекс РК составил 28,6 — больше, чем у Кыргызстана, но меньше, чем у таких стран ЕАЭС, как Россия, Армения и Беларусь, - отмечается в исследовании "Глобальный инновационный индекс 2020".

В прошлогодней версии рейтинга страна занимала 79 строчку.

По информации Ranking.kz, открывают рейтинг Швейцария, Швеция и США.

Рейтинг по уровню инноваций представляет собой наиболее полный комплекс показателей инновационного развития стран мира.

Все 80 показателей, характеризующих уровень развития инноваций, также объединяются в 7 крупных категорий. Среди них у Казахстана самый высокий показатель в категории "Институты" (институциональная структура): индекс страны здесь составил 69.

Категория "Институты" оценивает бизнес, политическую среду и нормативно-правовую базу.

Самый низкий показатель по категории "Творческие результаты": здесь индекс составил всего 12,9 (105-я строчка рейтинга). Это категория учитывает нематериальные активы, креативные товары, а также услуги и интернет-творчество, - отметили аналитики.