Грузовик сдуло на трассе "Усть-Каменогорск – Семей" 

Грузовой автомобиль "ДАФ" сдуло ветром в кювет возле села Булак на автотрассе "Усть-Каменогорск – Семей", сообщает zakon.kz.

Водителем оказался 55-летний гражданин Российской федерации, который следовал из Усть-Каменогорска в Семей.

На данном участке оказался патрульный экипаж в составе инспекторов службы: капитана полиции Матайбаевым Н. и ст. лейтенанта Азитай К. Стражами порядка была оказана помощь водителю. Слетевшую в кювет автомашину с помощью грузовика отбуксировали на проезжую часть, сообщили в пресс-службе ДП ВКО.