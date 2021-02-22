Курс доллара снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 416,87 тенге, снизившись на 0,97 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 417,05-419 тенге, евро – 505-507 тенге, рос. рубль - 5,63-5,68 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,13%, составив $59,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 1,32% — до $63,74 за баррель.