В ВКО полицейских обвинили в убийстве мужчины

Жительница Семея Ольга Карашева считает полицейских причастными к смерти своего мужа. Управление собственной безопасности проводит проверку в отношении полицейских, передает zakon.kz.

Arnapress.kz сообщает, что тело супруга Карашевой обнаружили во дворе одного из жилых домов в ноябре 2020 года. По словам женщины, его избили дубинками. В причастности к смерти супруга она подозревает стражей порядка.

В полиции Восточного Казахстана сообщили, что по факту смерти супруга Карашевой было начато расследование по статье "Убийство". По делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В то же время Управлением собственной безопасности ДП ВКО проводится проверка в отношении сотрудников полиции по доводам заявителя, - говорится в сообщении.