В Туркестанской области завершился чемпионат по национальным видам спорта среди молодежи и юношей. В соревнованиях, посвященных 30-летию Независимости Казахстана, приняла участие талантливая молодежь региона.

По словам руководителя областной спортивной школы по национальным видам спорта Гани Ахметбаева, в регионе успешно и широко развиваются национальныые виды спорта, направленные на воспитание молодежи в духе патриотизма.

В соревнованиях гран-при по стрельбе из лука среди юношей завоевал представитель Толебийского района Иманбек Асылбек. Серебряным призером стал Адиль Бейтенов, защищавший честь Сарыагашского района, бронзовая медаль досталась Жасулану Жумабеку.

Чемпионом области по тенге илу стал Мейрамбек Керимжан из Сарыагашского района. Среди молодежи победителем стал Рахат Камбаров из Ордабасинского района.

В соревнованиях среди юношей и молодежи по аударыспак участники соревновались в 5 весовых категориях. Нысанбай Медет, показавший свою стойкость в состязаниях по жамбы ату завоевал золотую медаль. Среди юношей по жамбы ату отличился Мырзахан Турдыбай. Серебряную медаль досталась спортсмену из Ордабасинского района Канату Бактыбай, бронзовую - талантливому молодому спортсмену из Сарыагашского района Абаю Куанышову.

Обладателем гран-при среди молодежи по тенге илу стал Рахат Камбаров из Ордабасинского района. Нурбаглан Садуакас стал серебряным призером чемпионата области. Представитель Ордабасинского района Досжан Тастемиров завоевал бронзовую медаль.

Стоит отметить, что организаторы соревнований присудили ряд номинаций лучшей молодежи, в том числе сильнейших выбирали в номинации "Ең жас құсбелгі" и "Жеңіске деген жігер".

Победителей наградили руководитель отдела массовой физической культуры областного управления физической культуры и спорта Жазира Муслимова и руководители спортивных учреждений области Гани Ахметбаев, Бауыржан Борикулов и Шадияр Кондыбаев.