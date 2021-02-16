В Сарыагашском районе началась посевная кампания

Одним из основных приоритетов развития экономики Сарыагашского района является сельскохозяйственная отрасль.

В целях развития этой отрасли и реализации проекта по получению двух-трех урожаев с одной площади, аграрии района приступили к посевным работам.

В настоящее время крестьяне засеяли 315 га капустой и 130 га картофелем. Кроме того, под урожай зерновых культур текущего года озимой пшеницы засеяно порядка 30 тыс. га.

В целом, в этом году в районе сельскохозяйственными культурами планируется засеять 69 тыс. 700 га. В частности, 42 тыс. 800 га намерены засеять зерновыми, 4000 га - картофелем, 10500 га - овощами, 2200 га - масличными культурами, 1200 га - бахчевыми и 9 тыс. га кормовыми культурами.