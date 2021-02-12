В Келесском районе очистят водоканалы протяженностью 220 км

12 февраля 2021, 12:15
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Келесском районе в текущем году предусмотрены средства из местного бюджета на проведение работ по механической очистке, текущему ремонту каналов и сбросных канав протяженностью 220 км.

Данные работы предотвратят перелив каналов. В случае очистки водоканалов от накопленного мусора, около тысячи гектаров будут введены в оборот, а также улучшится пропускная способность доставки воды к 5 тыс. га.

Поскольку Келесский район является аграрным, большая часть населения заняты в сельскохозяйственной отрасли. Без водопроводных систем развивать сельское хозяйств тяжело. На сегодняшний день в районе насчитывается 145 каналов, 147 сбросных каналов, три водозабора и Акылбексайское водохранилище вместимостью 25 млн. куб. метров воды.

Большая часть крестьян получает поливную воду из реки Келес и водной системы Зах, канала Ашынау, водных систем Бозсу, Ак-койлы и каналов СТК и ВТК.

С начала 2020 года за счет средств районного бюджета были очищены каналы и отводы протяженностью 100 км, введено в оборот 350 га, улучшена пропускная способность около 2,5 тыс. га.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?