Организатором тоя в Караганде был брат судьи, сообщает zakon.kz.

25 января в Управление санитарно-эпидемиологического контроля Караганды поступил материал о проведении массового мероприятия в ресторане "Рубин", где отмечал день рождения своей мамы Естай Исабеков. Объяснительной в материалах дела не было.

В ходе рассмотрения материала, гр. Исабеков Е.А. был приглашен для ознакомления с результатами проверки и оформления протокола об административном правонарушении по ст. 425 часть 1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" - сообщили в Управлении.

12 февраля Исабеков написал заявления, в котором сообщил, что организатором мероприятия был его брат Исабеков А.Р.

Исабеков А.Р. свою вину признал. Штраф был оплачен. Также были направлены письма по месту работы, для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Сети появилось видео тоя, на котором был запечатлен судья областного суда Естай Исабеков. В Карагандинском облсуде в отношении Исабекова провели служебную проверку.