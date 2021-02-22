Снижение заболеваемости COVID-19 отмечают в Нур-Султане

За последние недели наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила на брифинге главный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

В январе зарегистрировано 3 760 случаев, с начала февраля - 2 192 случая. Всего случаев КВИ с отрицательным ПЦР с начала года 80, в том числе январе 55 и в феврале 25 случаев. За сутки зарегистрировано 172 случая инфекции, в том числе 49 случаев с симптомами 23 бессимптомных форм. Было выявлено 84 очага, в том числе 66 домашних, 18 организованных. За последние недели по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 7,13 %, — сообщила Сархат Бейсенова.

По ее словам, как и прежде, основную долю заболевших составляет население 30-39 лет (24,7 %), 50 лет и старше - 23,4 % , 18-29 лет приходится 18,4 % , 40-49 лет - 14,9 %. Дети в общей заболеваемости занимают 15 %.

Главный санврач столицы добавила, что в динамике наблюдается незначительный рост удельного веса заболевших с симптомами. Так, если в январе этот показатель составлял 65 %, то в феврале уже 67,5 %.

Именно наблюдается симптоматическое заболевание у лиц преклонного возраста 50 лет и старше. Если в январе 26 % выявление симптомов, то в феврале 28,7 %, — уточнили на брифинге.

Также она сообщила, что по состоянию на 22 февраля, с начала учебного года среди школьников зарегистрировано 1 017 случаев КВИ. Из них 232 или 22,8 % — среди учащихся дежурных классов, 785 или 77,2 % — учащиеся на дистанционном обучении.

Всего на карантин было закрыто 79 школ. На сегодня 21 школа остаются на карантине. Среди студентов зарегистрировано 171 случай КВИ. Из низ 35 среди студентов колледжей, 139 среди студентов вузов. Из них обучающихся в офлайн формате всего 10, шесть среди студентов вузов и четыре среди студентов средних учебных объектов. 94 случая КВИ были выявлены среди детей, посещающих детские дошкольные организации. В настоящее время остаются 907 действующих домашних очагов, где под медицинским наблюдением находятся 2 260 контактных, — заключила Сархат Бейсенова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан