Раскрыты причины озноба

22 февраля 2021, 15:02
Фото: pixabay.com

Причины озноба перечислила врач-терапевт Тина Петровская, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Озноб, как правило, возникает при гипотермии — сниженной температуре тела.

Это связано с тем, что организм пытается сохранить максимальное количество тепла. Таким образом происходит спазмирование сосудов на поверхности тела, — рассказала специалист.

Второй механизм, который подключается при ознобе, — вегетативная нервная система, когда происходит выброс каких-либо гормонов, также спазмирующих сосуды.

Также симптом может появиться при передозировке лекарственными средствами или отравлении, сопровождающемся диареей и рвотой.

По словам врача, организм централизует кровообращение при наличии токсинов, чтобы не допустить их распространения.

Кроме того, озноб появляется при гормональных нарушениях. В частности, он бывает у женщин в период менопаузы и климакса во время приливов. Этот симптом бывает при проблемах в работе щитовидной железы, при аллергозах и во время стресса.

Специалист призвала граждан обратиться к врачу, чтобы выявить причину озноба, поскольку этот симптом говорит о нарушениях в организме.


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