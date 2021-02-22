Aitas KZ запускает строительство двух новых объектов в Алматинской области

АО "Aitas KZ" приступает к строительству самого большого в СНГ племенного птицерепродуктора и птицефабрики по производству мяса бройлеров в Алматинской области.

22 февраля 2021 года АО "Aitas KZ" и Акимат Алматинской области подписали меморандум о начале строительства племенного птицерепродуктора и птицефабрики по производству мяса бройлеров в Илийском районе Алматинской области.

Меморандум включает в себя 2 основные задачи:

Первая - строительство Алматинского племенного птицерепродуктора, с общим объемом инвестиций порядка 43 млрд тенге и производственной мощностью 160 млн инкубационного яйца в год. 1 и 2 очередь планируются запускаться в октябре 2021 года.

Второй задачей является строительство Алматинской птицефабрики по производству мяса бройлеров, с общим объемом инвестиций 117 млрд тенге и производственной мощностью 120 тысяч тонн в год. Выход на проектную мощность запланирован на декабрь 2027 года.

Мы системно работаем над улучшением бизнеса, для устойчивого развития всей страны. Интересы наших потребителей, сотрудников, партнеров – вот те ориентиры, на которые нацелена наша ежедневная работа. Реализация проекта по строительству племенного птицерепродуктора и птицефабрики по производству мяса бройлеров в Алматинской области создаст порядка 4700 дополнительных рабочих мест и внесёт вклад в устойчивое развитие региона, - отметил Серик Толукпаев, генеральный директор АО "Aitas KZ".

АО "Aitas KZ", производящий продукцию под брендом "Кус&Вкус" на Усть-Каменогорской (УКПФ) и Макинской Птицефабриках (МПФ), занимает одну из лидирующих позиций в отрасли с долей рынка 30% среди местных производителей мяса птицы.

В конце 2020 года была запущена вторая очередь птицеводческого комплекса Макинской Птицефабрики (МПФ) с увеличением производственных мощностей до 56 тысяч тонн мяса в год. А уже к 2023 г. объемы вырастут в два раза - до 100 тысяч тонн.

В Алматинской области создан благоприятный инвестиционный климат. Только в прошлом году в регион привлечено порядка 700 млрд. тенге инвестиций. К тому же область занимает лидирующие позиции по производству мяса птицы и яиц, экспорт мяса птицы за последние три года увеличился в 2 раза. Уверен, сегодняшний проект внесет весомый вклад в дальнейшее развитие птицеводческой отрасли, - отметил аким Алматинской области Амандык Баталов.

Справочно:

АО "Аitas KZ" – управляющая компания Холдинга "Aitas", в состав которого входят 15 предприятий в области растениеводства, производства и переработки мяса птицы, дистрибуции, среди которых Макинская и Усть-Каменогорская Птицефабрики с брендом "Кус&Вкус". Холдинг "Aitas" основан в 1996 году в г. Усть-Каменогорск. За годы существования компания стала лидирующим вертикально-интегрированным холдингом в области производства, переработки и дистрибуции мяса птицы, одним из лидеров в аграрном секторе Казахстана. АО "Aitas KZ" занимает одну из лидирующих позиций в отрасли с долей рынка 20% среди местных производителей.