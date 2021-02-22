Падение частей двигателя Boeing 777 на дома: названа возможная причина

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что причиной возгорания двигателя американского Boeing 777, которое привело к падению обшивки самолета в штате Колорадо, могло стать столкновение с птицами или техническая неполадка, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал "360".

Авиастроительная корпорация Boeing ранее рекомендовала приостановить полеты лайнеров Boeing 777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112 после инцидента с лайнером в США. Эксперт отметил, что делать выводы о причинах случившегося с Boeing 777 преждевременно, пока не завершится расследование.

Больше всего неприятностей и накладных расходов для авиации приносят повреждения при столкновении с птицами, потому что это наиболее часто происходит. Отказ двигателя как таковой происходит очень редко, - заявил Романов.

Отмечается, что приостановка полетов этих воздушных судов пока носит рекомендательный характер. Однако по итогам расследования производитель может запретить эксплуатацию самолетов Boeing 777 во всех странах, где они используются.

Могло произойти все что угодно, в том числе просто техническая неполадка двигателя, какие-то повреждения… Очень мало информации, сколько проработал этот двигатель, какие ремонтные работы были с ним. Я думаю, в ближайшее время будет больше информации, и можно будет говорить более предметно, - сообщил эксперт.

Романов отметил, что двигатели Pratt & Whitney 4000-112 используются во многих моделях самолетов.

Двигатели нормальные, я думаю, они будут продолжать эксплуатироваться. Надо разобраться, что там произошло - то ли какая-то недоработка, то ли микротрещины, которые бывают в работе этих двигателей, поскольку агрегаты очень мощные. Усталость металла тоже надо вовремя отслеживать, чтобы не было таких больших неприятностей, - сказал специалист.

Самолет Boeing 777, принадлежащий авиакомпании United Airlines, в субботу вылетел рейсом из Денвера в Гонолулу, почти сразу после взлета загорелся один из двигателей. Части обшивки самолета упали в окрестностях Денвера, один из его обломков обнаружили во дворе жилого дома в Брумфилде. Самолет вернулся в аэропорт и успешно приземлился, обошлось без пострадавших. На борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа.