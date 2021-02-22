Электросирены включат в Алматинской области. Названа причина

В Алматинской области проверят систему оповещения, передает zakon.kz.
1 марта в 12:55 в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены на 30 секунд. пресс-служба ДЧС Алматинской области
В связи с этим жителей и гостей Алматинской области попросили "не паниковать и отнестись с пониманием".
В ведомстве напомнили правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
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