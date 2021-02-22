Электросирены включат в Алматинской области. Названа причина

22 февраля 2021, 18:54
Фото: ДЧС Алматинской области

В Алматинской области проверят систему оповещения, передает zakon.kz.

1 марта в 12:55 в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены на 30 секунд. пресс-служба ДЧС Алматинской области

В связи с этим жителей и гостей Алматинской области попросили "не паниковать и отнестись с пониманием".

В ведомстве напомнили правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Если сигнал застал Вас дома:

  • включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
  • прослушайте экстренное сообщение;
  • действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал Вас на улице:

  • прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
  • действуйте в соответствии с переданным сообщением.

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