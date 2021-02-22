Всеобщее декларирование: сколько казахстанцев сдали декларации

Больше половины участников первого этапа всеобщего декларирования сдали декларации, передает zakon.kz.

56% от общего числа участников первого этапа всеобщего декларирования сдали декларации. В частности, с начала года задекларировать свое имущество успели 269 510 человек. Из них только за последнюю неделю декларацию формы 250.00 представили 48 871. При этом, из тех, кто уже сдал декларации, 171 682 человека воспользовались мобильным приложением "e-Salyq Azamat". пресс-служба КГД

В ведомстве напомнили, что планируемое количество участников первого этапа всеобщего декларирования составляет 480 тыс. человек.

C 1 января в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование доходов и имущества. Оно будет проводиться в четыре этапа.

Первый этап

С 1 января декларация об активах и обязательствах (далее – декларация) представляется следующими физическими лицами:

лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;

лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;

лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;

лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Второй этап

С 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Третий этап

С 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

Четвертый этап

С 1 января 2025 года декларирование остальных категорий граждан.

Лица, обязанные предоставить декларацию об активах и обязательствах на 1 этапе.

Так, согласно статье 1 Закона о противодействии коррупции:

лицо, занимающее ответственную государственную должность,

это лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией РК, конституционными и иными законами РК для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов;

в том числе депутат Парламента РК;

судья;

а равно лицо, занимающее согласно законодательству РК о государственной службе политическую государственную должность либо административную государственную должность корпуса "А";

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций,

это государственный служащий в соответствии с законами РК о государственной службе;

депутат маслихата;

а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу;

лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций,

это лицо, избранное в органы местного самоуправления;

гражданин, зарегистрированный в установленном законом РК порядке в качестве кандидата в Президенты РК;

депутаты Парламента РК или маслихатов;

акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;

а также в члены выборного органа местного самоуправления;

служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета РК;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

служащие Национального Банка РК и его ведомств;

служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующие в соответствии с законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации;

служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (подпункт 4) статьи 1 Закона о противодействии коррупции).

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