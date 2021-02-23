Объявлен траур: полмиллиона человек умерли от коронавируса в США

Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по 500 тысячам умерших от коронавируса американцам, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.

Вечером 22 февраля президент США Джо Байден почтил память сограждан, умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Байден в сопровождении супруги Джилл вышел к Южному портику Белого дома, где горели 500 свечей, символизировавшие 500 тыс. жертв коронавируса. К первой супружеской чете США присоединились вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.

Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания превысило в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, отметку в 500 тыс. Согласно последним данным, в стране заразились в общей сложности 28 174 133 человека. Количество летальных исходов составило 500 071. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.