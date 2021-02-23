Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа

Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы Стеффани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), к бывшему президенту страны Дональду Трампу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году, когда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.

Клиффорд подала в суд на бывшего главу государства, обвинив его в клевете. Так, актриса заявляла, что ей поступали угрозы из-за раскрытия информации о ее отношениях с Трампом, однако экс-президент обвинил артистку во лжи.

Отмечается, что суд не стал объяснять причины своего решения, отказав в рассмотрении иска.