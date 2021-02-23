Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили новое соглашение 

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрено Соглашение между правительством, Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Премьер-министр отметил, что данное Соглашение в текущих условиях позволит обеспечить согласованные действия правительства и финансовых регуляторов.

Повышение уровня жизни и благосостояния населения является основным приоритетом социально-экономической политики страны. Для этого будет обеспечена координация денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурных политик, а также политики развития финансового сектора, — сказал А. Мамин.

Реализация совместных мер будет осуществляться по трем направлениям.

В рамках направления "Повышение макроэкономической устойчивости" будут приняты меры по стимулированию деловой активности с обеспечением баланса между низкой инфляцией, стабильностью финансовой системы и ростом экономики. Будет продолжена работа по постепенному снижению инфляции и ее сохранению на низком уровне, способствующем устойчивому экономическому росту.

Реализация Второго направления "Развитие финансового рынка" предусматривает принятие Концепции развития финансового сектора до 2030 года. Будут приняты меры по существенному расширению банковского кредитования экономики на основе рыночных механизмов с учетом необходимости обеспечения стабильности финансовой системы и роста экономики.

В рамках третьего направления "Повышение долгосрочного потенциала экономического роста" продолжится работа по стимулированию формирования новой структуры экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе, встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

Продолжится проведение проактивной внешнеторговой политики, а также привлечение новой волны инвестиций.

Будет сформирован принципиально новый институциональный каркас, который создаст условия для качественного и устойчивого развития экономики, сопровождающийся повышением качества жизни и благосостояния населения в условиях новой экономической реальности, — сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил всем заинтересованным государственным органам обеспечить качественное исполнение мероприятий Соглашения в установленные сроки.