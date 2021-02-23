Как готовятся к возможным паводкам, рассказал глава МЧС

В следующем месяце спасатели проведут командно-штабное учение, в ходе которого будет проверена готовность госсистемы гражданской защиты. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

По данным Ильина, 12 февраля было проведено заседание Межведомственной госкомиссии по подготовке к паводковому периоду, на котором даны соответствующие поручения заинтересованным центральным и местным исполнительным органам.

В начале марта планируется проведение Республиканского командно-штабного учения "Коктем-2021", в ходе которого будет проверена готовность госсистемы гражданской защиты, - сообщил министр

Согласно предварительного прогноза "Казгиродмета" объемы снегозапасов в бассейнах рек в пределах и ниже нормы, за исключением Акмолинской области, где в бассейнах реки Шагалалы объем снегозапасов превышает 29%.

В Северо-Казахстанской и Костанайской областях на реках Есиль и Тогузак снегозапасы на данный момент в пределах нормы. В настоящее время средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 70-75%. В то же время необходимо держать запас свободных объемов - 20-30%. В связи с этим акиматам и министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо контролировать уровень заполняемости водохранилищ, - отметил глава ведомства.

Ильин добавил, что за прошедшие пять лет произошло порядка семисот переливов автомобильных дорог, 34 автомобильных моста, затоплено 7 участков железных дорог (в Алматинской – 1, Карагандинской – 5, Павлодарской – 1). При этом сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше шестисот участков железных дорог, подверженных затоплениям.

Для недопущения переливов и разрушений транспортной инфраструктуры, полагаем необходимым акиматам совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития заблаговременно провести защитные и превентивные мероприятия, - указал министр.

По его словам, в случае резкого потепления, интенсивного снеготаяния, а также выпадения обильных осадков возможно осложнение паводковой ситуации в населенных пунктах.

В связи с этим министерством создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений. Это свыше 10-ти тысяч сотрудников, более 1 800 единиц техники, 27 вертолетов, 330 плавсредств и более одной тысячи мотопомп. Проработаны вопросы оповещения населения - подготовка системы оповещения, перехват телерадиовещания, рассылка СМС-сообщений, привлечение патрульных полицейских машины. В воинских частях гражданской обороны подготовлены палаточные лагеря на три тысячи человек, - перечислил он.

Для оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения в постоянной готовности находятся воздушные суда Казавиаспаса. Как заключал глава МЧС, в случае ухудшения обстановки, спасатели готовы передислоцировать силы и средства резервных групп.

Оксана Скибан, Нур-Султан.