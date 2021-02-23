Nur Otan подготовил 5-летние дорожные карты для Центрального и Восточного Казахстана

В Nur Otan разработали Дорожные карты по реализации 216 региональных предвыборных программ с конкретными показателями на каждый год. Что будет сделано для жителей Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей уже в этом году, сообщает пресс-служба партии.

В рамках поручения Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева для обеспечения системного контроля в каждом регионе, городе и районе установлены конкретные целевые индикаторы и сроки, а также определены ответственные исполнители.

Так, в Карагандинской области в ближайшие 5 лет предусмотрено исполнение 1715 показателей и 6431 мероприятия. В 2021 году предвыборная программа "Nur Otan" будет исполнена на 21,8%, в 2022 - на 43,4%, в 2023 – на 64,2%, в 2024 – на 83,9% и на 100% в 2025 году.

Уже в этом году будет построено 24 из 42 медицинских объектов, 5 из 29 школ, 5 из 13 детских садов, 2 из 4 общежитий для молодежи, 7 из 18 объектов спорта, а также адаптировано 63 из 317 объектов для людей с особыми потребностями.

До 2025 года будет создано 150 тысяч рабочих мест, открыто 109 новых туристических объектов, построено и отремонтировано 2546 км автодорог, 1215 км сетей водоснабжения и 754 км теплоснабжения. Планируется построить жилье для почти 30 тысяч семей.

В предстоящие 5 лет также будет обновлено пыле- и газоулавливающее оборудование на предприятиях "Казахмыс" и "Арселор Миттал", запланировано подключение к магистральному газопроводу "Сарыарка". В рамках предвыборной программы будет обеспечено строительство биоэлектростанции в поселке Кенгир, мусоросортировочного комплекса в Жанааркинском районе, мусоросжигательного и мусороперерабатывающего заводов в городе Караганды. Будут увеличены зеленые зоны как на территории государственного лесного фонда, так и промышленных предприятий.

В Восточно-Казахстанской области в рамках принятой Дорожной карты будет исполнено 6914 показателей и мероприятий. В 2021 году программа партии будет реализована на 22%, в 2022 - на 43,5%, в 2023 - на 64%, в 2024 - на 83,1% и на 100% в 2025 году.

В текущем году будет построено и реконструировано 143 из 2,5 тысяч км автодорог, 101 из 282 км сетей водоотведения, 207 из 307 объектов водоснабжения. В целом, запланировано создание 149 тысяч рабочих мест, строительство 7 общежитий для молодежи и 20 спортивных объектов.

В целях реализации туристического потенциала региона планируется развитие побережье озера Алаколь, реконструкция аэропорта в селе Урджар и строительство моста через Бухтарминское водохранилище.

Со всеми предвыборными обещаниями можно ознакомиться на сайтах nurotan.kz и nurotan2021.kz.