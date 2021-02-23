Мужчина выселяет из дома родную мать в Нур-Султане

Жилищный скандал разгорелся в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в сюжете "Астана ТВ", мужчина выселяет из дома родную мать. По документам он является полноправным владельцем недвижимости. Раньше жилье принадлежало его бабушке с дедушкой по материнской линии. Они сами строили этот дом. Конфликт уже дошел до драк.

Помимо пенсионерки в большом доме живут ее младшие дочь и сын с семьями. Старший же сын - Батырхан, которому по документам принадлежит недвижимость, якобы устроил во дворе склад для своего бизнеса.

История с выселением началась пять лет назад.

По словам юриста, Михаила Герасимова, закон на стороне сына.

Потому что де-юре он является собственником, в силу законодательства он имеет право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Но помимо сухих строк закона есть такое понятие как нравственность, мораль, семья и всем известное священное слово мама, - отметил он.

По данным юристов, сын пенсионерки уже переоформил этот дом на супругу. Сам мужчина говорит, что маму не выгоняет на улицу, а предлагает переехать.

Рукоприкладство мужчина напрочь отрицает.