Немецким волейболисткам не понравился запрет на открытую одежду

Немецкие спортсменки Карла Боргер и Юлия Суде бойкотируют турнир в Катаре, поскольку им не разрешают играть в соревновании по пляжному волейболу в обычных спортивных купальниках-бикини, передает zakon.kz.

Турнир Мирового тура по пляжному волейболу пройдет в Катаре в марте. Впервые в этом году к участию в мероприятии в Дохе допускаются и женщины. Однако немецкий дуэт пляжного волейбола Карла Боргер и Юлия Суде отказались от участия. Причина - дресс-код. Использование спортивных бикини в пляжном волейболе запрещено в Катаре. Вместо этого женщинам придется в рубашках и длинных брюках "из уважения к традициям и культуре Катара"

Нам отказывают в нашем праве использовать рабочую одежду. Мы играем при 30-40 градусах в полуденную жару и, конечно же, привыкли играть в бикини. Это действительно единственная страна и единственный турнир, где правительство предписывает нам, как мы должны выполнять свою работу, и мы это критикуем Мы сомневаемся, нужно ли проводить там турнир. Это определенно должно быть подвергнуто сомнению, - сказали спортсменки в интервью DLF.

Весьма вероятно, что дуэт выйдет на Олимпиаду в Токио даже без участия в турнире в Дохе и вопрос о том, приняли бы они участие на соревновании в Дохе, если бы можно было выступать в бикини, оставили открытым.

По словам Боргер, "хороший вопрос" - приняли бы участие она и Суде в Дохе без дресс-кода. "Я бы точно сказал что-нибудь, это точно", - говорит Боргер.

По запросу информационного журнала "Der Spiegel" немецкая волейбольная ассоциация уже поддержала Боргер и Зуде и назвала их решение понятным. Боргер хотела бы получить такой сигнал от всемирной ассоциации.

Я считаю, что наша мировая ассоциация все еще очень сильно отстает даже от спортсменов. У них есть свои правила, в которых игроков слышат, но они также четко заявляют, что они не особо заинтересованы. Как ассоциации игроков очень трудно продвигаться вперед, если вы не создаете давление извне через общественность, - заключила Боргер.