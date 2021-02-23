Как выполняются поручения Президента РК по цифровизации документов, рассказал Берик Уали

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали рассказал, как выполняется Послание главы государства по обеспечению цифровых процессов и выдаче документов госорганами, передает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он сообщил, что сегодня в мобильном приложении "eGov mobile" доступна цифровая версия следующих документов:

Удостоверение личности

Водительское удостоверение

Свидетельство о рождении

Свидетельство о заключении брака

Свидетельство о переименовании имени, фамилии, отчества

Свидетельство о расторжении брака

Электронный технический паспорт

Результаты ПЦР-тестирования

Студенческий билет

Диплом об образовании.

Также, по его словам, реализовано поручение главы государства по упрощению взаимодействия населения с электронными сервисами и принятию практических мер по применению биометрии как на уровне государственных услуг, так и в частном секторе.

В частности, реализован механизм подписания услуг через разовый СМС-пароль.

Так, на текущий момент:

Для подписания посредством одноразового СМС-пароля доступно более 120 госуслуг и сервисов

Реализован функционал подписания государственных услуг на портале egov посредством QR-кода

Создан и запущен пилотный проект удаленного получения ЭЦП посредством биометрической идентификации лица.

Как отметил Берик Уали, с момента запуска сервиса удаленно выпущено более 2,3 млн ЭЦП для физических и юридических лиц.